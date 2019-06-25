Şehit asker binlerce kişinin katıldığı törenle gözyaşlarıyla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da arkadaşının silahından çıkan mermi ile şehit olan asker Yalova'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevi başında şehit olan İslam Muhammed Altuğ, Yalova’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Terhisine 5 gün kala görev yaptığı Lice Jandarma Komutanlığında arkadaşının silahından çıkan mermi ile şehit düşen er İslam Muhammed Altuğ’un naaşı baba ocağında alınan helalliğin ardından Yalova Merkez Camii’ne getirildi.
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Şehidin annesi Şükret ve babası Hakan Altuğ ile yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve il protokolünün yanı sıra binlerce Yalovalı katıldı.
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