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Şehit abisine 'bacını s...rim' diye küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa ediyor

Şehit ağabeyine ettiği küfürden sonra vatandaşın tepkisini üzerine çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 6 Kasım Cumartesi saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacak. Türkkan'ın istifa edeceği iddia ediliyor...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyetinin Bingöl'de esnaf ziyaretiyaptığı sırada şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözlerle tepki gösterdi.

'Senin bacını s...rim' diye küfretti

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek boğazını sıkıp "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

Vatandaş tepki gösterince 'küfretmedim' dedi

Gümren'e yapılan bu davranışa vatandaştan sert tepki gelince Türkkan, "Küfretmedim, sarılıp yürüdüm" dedi. Görüntüler ortaya çıkınca ise 'Meral Akşener'den özür dilerken o şehit abisinden özür dilemedi...

Saat 12:00'de istifa edeceği konuşuluyor

Gerçekleşen bu olayların ardından Akşener'in şehit ağabeyine küfreden vekili Türkkan'a nasıl tepki göstereceği merak konusu oldu. Türkkan'ın bugün saat 12.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapacağı bildirildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulislerde Türkkan'ın istifa edeceği konuşuluyor.

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