Şehirlerin Osmanlı'daki isimleri belli oldu! 29 şehir eskiden böyle anılıyordu
Türkiye'de 81 ilimizin büyük bir çoğunluğu Osmanlı Dönemi'nde de benzer adlarla anılıyordu. Bunun en önemli sebeplerinden biri Osmanlı’nın Anadolu’daki köklü şehirleri, halk arasında bilinen isimleriyle resmi kayıtlara geçirmesiydi. Ancak bazı şehirler, farklı medeniyetlerin etkisi altında kaldıkları veya Osmanlı tarafından yeniden adlandırıldıkları için tarih boyunca isim değiştirdi. Şuan herkesin bildiği fakat eskiden farklı anılan 29 şehri sizler için derledik...
Bugün bildiğimiz Türkiye’deki 81 ilin birçoğu, Osmanlı Dönemi'nde de aynı isimle anılıyordu. Ancak bazı şehirlerimizin ismi tarih boyunca değişti. Bunun sebebi ise Osmanlı’nın özellikle Anadolu’daki en eski tarihe sahip olan şehirleri, eski ve bilinen adlarıyla idari kayıtlara geçirmesi ve halk arasında da bu isimlerin kullanılmaya devam etmesiydi.
Bazı şehirler, tarih boyunca farklı farklı medeniyetlerin etkisi altında kaldılar veya Osmanlı tarafından yeniden adlandırıldılar. Bundan kaynaklı olarak da isimleri eskisi gibi kalmadı. Yaklaşık olarak 29 şehrin ismi değişti. İşte şehirlerimizin eski isimleri...
Bursa: Hüdavendigar
Hakkari: Çölemerik