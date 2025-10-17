Şehirlerin Osmanlı'daki isimleri belli oldu! 29 şehir eskiden böyle anılıyordu

Bugün bildiğimiz Türkiye’deki 81 ilin birçoğu, Osmanlı Dönemi'nde de aynı isimle anılıyordu. Ancak bazı şehirlerimizin ismi tarih boyunca değişti. Bunun sebebi ise Osmanlı’nın özellikle Anadolu’daki en eski tarihe sahip olan şehirleri, eski ve bilinen adlarıyla idari kayıtlara geçirmesi ve halk arasında da bu isimlerin kullanılmaya devam etmesiydi.