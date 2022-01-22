Şehirler kar altında kalacak! Orhan Şen İstanbul ve Ankara için saat saat uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 48 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul için saat saat kar durumunu açıklarken, Ankara ve iç anadolu için ayrıca alarm verdi. İşte bugünkü hava durumu tahminleri...