Şehirler kar altında kalacak! Orhan Şen İstanbul ve Ankara için saat saat uyarı yaptı
Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 49 şehir için sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. İstanbul'da karın öğle saatlerinde kesileceğini, akşam saatlerinde daha kuvvetli geleceğini duyurdu. Ankara'da ise gece yarısına kadar yoğun kar var... İşte alarm verilen iller ve beklenen hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağışlar nedeniyle 48 kente sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti. Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul için saat saat kar durumunu açıklarken, Ankara ve iç anadolu için ayrıca alarm verdi. İşte bugünkü hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış, yoğun kar uyarısı
Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde Kar Yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.