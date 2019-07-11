Şehir şehir gezip topladı seri üretime geçti internetten satış yapıyor
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Halil Arar, şehir şehir gezdi, yapısı bozulmamış ata tohumu 5 buğday türü buldu ve seri üretimini yaptı.
Buğdaylarla 350 yıllık taş değirmeninde un yapan Arar, bundan da ekmek, erişte, kuskus ve tarhana gibi doğal ürünler hazırlayıp, Türkiye'nin dört bir yanına internet üzerinden satıyor.
Balıkesir'de, değirmen işletmecisi olarak çalıştığı dönemde bir derneğin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yorum yazan Halil Arar, dernek yetkilileri ile kısa zaman sonra bir araya geldi. Arar'ın değirmenini inceleyen yetkililer, üretim yöntemlerinin doğal olduğunu; ancak buğdayların yapısının bozulduğunu söyledi.
Bunun üzerine Arar, derneğin de desteğiyle ata tohumu aramaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca şehri gezen Arar, özellikle köylerde yaşlı çiftçilerle bir araya gelip, bilgi ve numune topladı. Toplanan 17 numuneden 5'inin, yapılan testlerde ata tohumu olduğu anlaşıldı.
Arar, üretimi elverişli 4 tohum ile onlarca dönüm arazide ekim yapıp, hasadıyla da doğal un üretmeye başladı.