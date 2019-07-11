Şehir şehir gezip topladı seri üretime geçti

Bunun üzerine Arar, derneğin de desteğiyle ata tohumu aramaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca şehri gezen Arar, özellikle köylerde yaşlı çiftçilerle bir araya gelip, bilgi ve numune topladı. Toplanan 17 numuneden 5'inin, yapılan testlerde ata tohumu olduğu anlaşıldı.