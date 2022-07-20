Şehir merkezine iniyor! Bursa ve Bilecik'te çayır tırtılı istilası başladı bütün ürünlere sıçradı
TÜRKİYE'de çayır tırtılı istilası Bilecik ve Bursa'da da görüldü. Sadece Bilecik'te 6 bin 500 dekar ayçiçeği tarlası zarar gördü. Bursa'dan gelen haber ise endişeyi daha da arttırdı. Çayır tırtılı diğer mahsulleri de sarmaya başladı.
"Çayır tırtılı istilası" Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'da görülmüştü. Bursa ve Bilecik'ten gelen son haberler ürküttü. Ayçiçeğine zarar veren çayır tırtılı, Bursa'da başka bir boyut aldı, diğer ürünlere de sıçradı. İstilanın Bilecik'te ise tüm ovaya yayılma ihtimali çiftçiyi paniğe kaptırdı. Peki, ilaçlama fayda eder mi? Bursa, Bilecik'te son durum...
Bilecik'te merkeze yaklaştı: Bilecik’te ayçiçeğini etkileyen tırtıl popülasyonu yoğun olarak merkeze bağlı köyler, Gölpazarı ve Osmaneli ilçesinde kendini gösterdi. Köylerde yaklaşık 6 bin 500 dekar ayçiçeği tarlası, çayır tırtılları tarafından zarar gördü.
Tüm ovaya yayılma korkusu!
Yaklaşık bir hafta önce Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde görülen çayır tırtılının, tüm ovaya yayılmasından korkuluyor. Bölge halkı tarlalarına dronla ilaçlama yapamazken, traktör ile ilaçlama da mahsule zarar veriyor.
Üretici Selçuk Eker, çayır tırtılı denilen vakanın Trakya’dan başlayarak Marmara Bölgesi’nden Gölpazarı’na kadar uzandığı belirtti.