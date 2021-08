Şehir merkezinde koruya komşu evler 2 kat daha değerli

Uzun süredir etkisini hissettiğimiz pandemi sürecinde doğaya duyulan özlem en net şekilde gayrimenkul sektöründe kendini hissettirdi. Özellikle yeşil alanlara erişimi bulunan, insanların evlerindeyken de doğayla iç içe olabildiği evlere yönelik talep son dönemde bahçeli evlerde yüzde 228, balkonlu evlerde yüzde 100'e yakın ölçüde artmış durumda. Sadece İstanbul'da değil dünyanın önemli metropollerinde de koru içindeki konutlar yatırımcının yeni gözdesi.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank'in 'Living By Park 2020' raporuna göre gayrimenkul yatırımcılarının lüksten beklentileri dünyanın her yerinde değişti. Aynı raporda yeni lüks kriterlerinde aydınlık, ferah havası ile orman ve koru manzarası olan yerlerde yaşayan insanların 'hayatlarının zenginleştiği' belirtildi. Özetle insanlar artık 'yeni ve lüks' kavramları ile yetinmeyip kendilerine 'lüksün ötesinde' daha güçlü argümanlar sunulmasını istiyor.

Üstelik bu beklenti sadece yaşam kalitesi olarak değil aynı zamanda ekonomik kazanç olarak da kendini hissettiriyor. Gerek 'Knight Frank 2020 The Wealth Report' gerekse Dünya Şehirleri Kültür Forumu'na (World Cities Culture Forum) göre yeşil alan, parklara ve koruya komşu olan konutlardaki fiyat yükselişi potansiyeli kentteki diğer konutlara göre yüzde 47 değer kazandığı görülüyor.

DAP Yapı, Nişantaşı'na lüksün ötesini taşıyor

Park ve bahçe özleminin en fazla öne çıktığı şehirlerden biri de İstanbul. Bu artış potansiyelinin İstanbul'da ise yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Park ve koru manzarasına sahip ya da yürüme mesafesinde geniş bir yeşil alanı bulunan gayrimenkul projeleri gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi olmuş durumda. Bu artış potansiyelinin İstanbul'da ise yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor. DAP Yapı da değişen bu beklentileri iyi analiz ederek 'lüksün ötesinde' tasarladığı yeni konseptini Nişantaşı'na getiriyor. Ön talep toplama döneminin ardından resmi olarak satışına başlanan Nişantaşı Koru projesi lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında konumlanıyor.

Sanatın, modanın ve lüksün merkezi konumunda olan Nişantaşı'nda dev koru alanına komşu bir proje olan Nişantaşı Koru projesi için 'yeni lüks' kavramını tanımlamak için oluşturulan 5 kriter şu şekilde sıralanıyor: 1 - Şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir semtte yer alması Nişantaşı Koru projesi, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'un merkezinde, şehir dışından ya da yurtdışında gelenlerin bile mutlaka ziyaret etmeden dönmediği dünyanın en köklü ve prestijli semtlerinden Nişantaşı'nda yer alıyor. Lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alan proje, dünyanın önde gelen lüks ve prestijli markalarının yer aldığı Abdi İpekçi Caddesi'ne 650 metre, City's Alışveriş Merkezi'ne ise 300 metre mesafede bulunuyor. Bu anlamda Hermes, Louis Vuitton, Prada ve Gucci gibi lüksün zirvesindeki markalara da deyim yerindeyse 'kapı komşusu' konumunda. Uluslararası gayrimenkul firması Cushman&Wakefield'in 65 ülkenin 330 alışveriş caddesini sıraladığı araştırmada ilk 10'da yer alan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, San Francisco'daki Union Square ve New York'taki 5. Cadde'yle aynı kategoride yer alıyor. 2 - Eşine az rastlanır sınırlı sayıda bir yapıya sahip olması Mücevher gibi eşine az rastlanır, sınırlı sayıda kişinin sahibi olabileceği bir proje olan Nişantaşı Koru, 25 dönüm arazi üzerinde sadece 160 seçkin kişiyi ayrıcalıklı bir yaşamla buluşturuyor. Bahçe villa konforunu Nişantaşı'nda şehrin kalbine ilk defa taşıyan projede dairelere bina girişi ile birlikte bahçeden de girilebilirken teras villalarda ise mimaride doğanın iyileştirici gücü ön plana çıkarılıyor. 3 - Lüks tekne mantığıyla tasarlanmış kişiye özel konut seçenekleri olması Tüketicilerin lüks beklentilerini yeniden tanımlayan Nişantaşı Koru projesinin en önemli ayrıcalıklarından biri yüksek tavanlar, geniş teras ve bahçeler, geniş salonlar, geniş ve konforlu odalar ve mutfaklar… Lüks tekne mantığıyla tasarlanan Nişantaşı Koru'da 6. katta dairenize özel İstanbul Boğazı manzaralı sonsuzluk havuzları, 8 metreye varan tavan yükseklikleri, bahçe villa ve teras villa konsepti ile daire büyüklüğünde teraslar hayatınızı genişletiyor. Nişantaşı'nın dokusuna uyacak, insanın içini açacak mimari detaylar içeren proje, geniş ve ferah yaşam alanları yanında kişiye özel son derece seçkin hizmetleri lüksle harmanlayarak sunuyor. 4 - Bir miras gibi babadan oğula geçecek bulunduğu şehre değer katacak kıymetli bir sanat eseri niteliğinde olması Proje geliştirdiği bölgelerin karakteristiğine uygun yenilikçi projelere imza atan Dap Yapı, her detayın titizlikle düşünüldüğü Nişantaşı Koru projesinde lüksü yeniden tanımlayan ayrıcalıklarıyla nesilden nesile miras kalacak kadar değerli bir proje sunuyor. 5 - Elbette sağlıklı ev kriterleri Dap Yapı, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte Çekmeköy'de 58 bin 300, Nişantaşı'nda 18 bin kişilik hedef kitlenin beklentilerini dinleyerek Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde tescillenmiş 'sağlıklı ev' konseptini geliştirdi. 'Sağlıklı ev' konseptinin ilkini Çekmeköy Ormanköy projesiyle gerçekleştiren DAP Yapı, aynı konsepti şimdi Nişantaşı'na taşıdı. Başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu olunan 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan koru alanından gelen bol oksijen sayesinde şehrin merkezinde zinde ve konforlu bir yaşam sunacak.

"Koruya ve parklara komşu dairelere talep artarak devam edecek"

Mimarisi ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Lüksün ötesinde bir yaşam hayal eden insanlar her zaman park, yeşil alanlar ve koruya komşu konumda bulunan gayrimenkulleri hem yaşamak hem de nadir bulunan bir daire olduğu için yatırım yapmak için tercih etmişlerdir. Bu nedenle dünyanın hemen hemen her yerinde park ve koruya komşu daireler her zaman mücevher gibi az bulunan kıymetli yatırım ürünleri olmuştur. Pandeminin etkisi ile uzun süre evlerde karantina dönemi geçiren kitleler artık hayatlarının kıymetini çok daha iyi biliyor ve yeşil bir doğanın içinde yaşama şansı yok ise şehir merkezindeki yeşil alanı bol park ve koru alanlarına yöneliyor. Londra ve New York gibi yıllık konut fiyat artışlarının yüzde 5 yükseldiği dönemler bile yabancı ekonomistler tarafından 'sert fiyat artışı' şeklinde yorumlanıyor. New York'da park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 oranında artış gösterirken Londra'da bu oran yüzde 75'e kadar artış gösteriyor. İstanbul'da ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Tüm bu veriler pandemi sonrası zaten hep ihtiyacımız olan doğaya komşu yaşamanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Biz de DAP Yapı olarak bu ihtiyacı görüp Nişantaşı Koru projesiyle nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek ve yıllar boyunca değerini koruyacak bir eser geliştirdik. Proje bittikten sonra Nişantaşı'na gelen insanlar bu projeyi de gezip görmek isteyecek. DAP Yapı'nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda 50 yıl sonra bile değerine değer katacak mücevher kadar kıymetli bir eser olacak" ifadelerini kullandı.