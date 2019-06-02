Şehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacak

Bu sabah morgdan alınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi tören için memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar beldesine getirildi. Cenaze töreni öncesi belediyeden emekli baba Lokman Çubuk, anne Selma Çubuk ve şehidin kardeşleri Nuh Çubuk (40), Emine Aşkın (34) ve Kadir Çubuk, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada Lokman Çubuk'un yanına kızı Emine Aşkın'ın çocukları geldi. Torunlarına sarılan Lokman Çubuk, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi.