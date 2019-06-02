Şehidin babası: Oğlumun intikamını torunlarım alacak
IĞDIR'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk, kızının çocuklarına sarılarak, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi.
Iğdır'da dün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, dün gece askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.
Şehit Çubuk'un naaşını Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehit Çubuk'un Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bu sabah morgdan alınan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi tören için memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar beldesine getirildi. Cenaze töreni öncesi belediyeden emekli baba Lokman Çubuk, anne Selma Çubuk ve şehidin kardeşleri Nuh Çubuk (40), Emine Aşkın (34) ve Kadir Çubuk, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada Lokman Çubuk'un yanına kızı Emine Aşkın'ın çocukları geldi. Torunlarına sarılan Lokman Çubuk, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi.
Şehidin kardeşi Kadir Çubuk da babasının yanında sandalyede otururken, "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi. Anne Selma Çubuk ise "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı döktü. Türk bayrağı asılan şehidin ailesinin oturduğu evin önünde Kuran okunup, dualar edildi.