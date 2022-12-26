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Sefo tacize uğradı kadından şok hareket! O anları anlattı: Hiç böyle ellenmemişti

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Sefo tacize uğradı kadından şok hareket! O anları anlattı: Hiç böyle ellenmemişti

Rapçi Sefo, Almanya'daki konserinin bitiminde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Bir kadın hayranı, ünlü rapçiyi sahneden inerken taciz etti. Sefo'nun, taciz anlarını anlattığı paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Sefo tacize uğradı kadından şok hareket! O anları anlattı: Hiç böyle ellenmemişti

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sefo, yurt dışı konserlerine bir yenisini daha ekledi.

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Sefo tacize uğradı kadından şok hareket! O anları anlattı: Hiç böyle ellenmemişti

Almanya'nın Nürnberg kentine giden 24 yaşındaki rapçi, konser esnasında yaşadığı bir olayı anlattı.

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Sefo tacize uğradı kadından şok hareket! O anları anlattı: Hiç böyle ellenmemişti

Ünlü rapçi, konserin bitişi esnasında kadın bir hayranının tacizine uğradığını ifade etti.

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Sefo tacize uğradı kadından şok hareket! O anları anlattı: Hiç böyle ellenmemişti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sefo, o kadına "hakkını helal etmediğini" söyledi.

SEFO YAŞADIĞI TACİZİ ŞÖYLE ANLATTI...

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