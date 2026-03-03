Sefo imaj değiştirdi! Beyaz-platin saçlarına yorum yağdı!
“Bilmem Mi?”, “Isabelle” ve “Tutsak” gibi hit şarkılarla uzun süre listelerin zirvesinde kalan Sefo, bu kez müziğiyle değil tarzıyla gündemde.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü rapçi, imaj değişikliğini takipçileriyle paylaştı.
Yıllardır alışık olduğumuz koyu renk saçlarına veda eden Sefo, radikal bir karar alarak saçlarını beyaz-platin tonlarına boyattı.
Yeni görüntüsüyle kamera karşısına geçen Sefo, kısa sürede binlerce yorum aldı.
Kimileri “çok yakışmış” derken, kimileri eski halini daha çok beğendiğini yazdı.
