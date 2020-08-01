Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'den bomba Kadir Doğulu itirafı

Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Edip Tepeli gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, geniş bir hayran kitlesine sahip. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'yla gıpta edilen bir evliliği olan 27 yaşındaki Neslihan Atagül, evliliği ve özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.