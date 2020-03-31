Sefirin Kızı'nın Gediz'i Hadi eyvallah dedi Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti!
Star'da yayınlanan Sefirin Kızı her bölümü ile sosyal medyada konuşuluyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisi son bölüm sonrası instagram hesabından seyirciye veda etti.
Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, daha ilk bölümden farklı senaryosu ve alkış toplayan oyuncu kadrosu ile seyircinin beğenisi topladı. Pazartesi günleri yayınlanan dizide başroller kadar etkili olan dizinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medyadaki vedası ile kafaları karıştırdı.
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı dizi Sefirin Kızı, rakiplerini sollayarak reyting başarısı ile kanalın yüzünü güldürmeyi başardı
Sefirin Kızı dün akşam 15. bölümü ile seyircisiyle buluştu ve ekran macerasına ara verdi. Türkiye'yi de etkisi altına koronavirüs nedeniyle dizi setleri bir bir durdu ve dizilerin yeni bölümleri çekilmedi.
Sefirin Kızı da son bölümü ile dün akşam ekrana geldi ve yapımcı koronavirüs illeti geçene kadar seti durdurma kararı aldı. Sefirin Kızı dizisinin son bölümü yayınlanırken dizinin başarılı oyuncusu Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu sosyal medta hesabından veda mesajı yayınladı.