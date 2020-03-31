Sefirin Kızı'nın Gediz'i Hadi eyvallah dedi Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti!

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, daha ilk bölümden farklı senaryosu ve alkış toplayan oyuncu kadrosu ile seyircinin beğenisi topladı. Pazartesi günleri yayınlanan dizide başroller kadar etkili olan dizinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medyadaki vedası ile kafaları karıştırdı.