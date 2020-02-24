Sefirin Kızı'nın Elvan'ı gerçekteki haliyle yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı son dönemin çok sevilen dizileri arasında. Sefirin Kızı'nda Elvan karakterine can veren Hivda Zizan Alp ise başarılı oyunculuğu ile göz dolduruyor. Dizide neşeli ve samimi halleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçekte resmen bambaşka biri çıktı.