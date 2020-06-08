Sefirin Kızı'nın Elvan gelini kırmızı bikinisiyle yıktı geçti! Hivda Zizan Alp pozları olay oldu

Sefirin Kızı dizisi Star TV'nin en çok beğenilen ve izlenilen yapımlarından biri oldu. Dizi sektörünü de vuran koronavirüs engeline takılan dizinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Dizi ekranlarda yok fakat dizinin oyuncu kadrosu sosyal medya tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncular arasında bir isim var ki son günlerde pozları ile instagramı sallıyor; Hivda Zizan Alp