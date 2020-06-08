Sefirin Kızı'nın Elvan gelini kırmızı bikinisiyle yıktı geçti! Hivda Zizan Alp pozları olay oldu
Star TV'nin en yeni dizilerinden biri olan Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri koronavirüs engeline takıldı. Ekranlara uzun süredir ara vermek zorunda kalan Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ise sosyal medyanın yakın takibinde. Özellikle dizide dobralığı ile ün salan Elvan gelin karakterine hayat veren oyuncu Hivda Zizan Alp tatil pozları ile olay oldu.
Sefirin Kızı dizisi Star TV'nin en çok beğenilen ve izlenilen yapımlarından biri oldu. Dizi sektörünü de vuran koronavirüs engeline takılan dizinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Dizi ekranlarda yok fakat dizinin oyuncu kadrosu sosyal medya tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncular arasında bir isim var ki son günlerde pozları ile instagramı sallıyor; Hivda Zizan Alp
Karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen ilk bölümden beri ilgiyle takip edilen dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Elvan gelin karakterine hayat veren güzel oyuncu Hivda Zizan Alp oldu. Seyirci dobralığı ve doğallı ile Elvan gelini çok sevdi.
Daha önce Yeşil Deniz ve Fi dizisi ile tanınan oyuncu Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı ile kariyerinde bambaşka bir yere ulaştı. Dizinin neşeli ve dobra yüzü, kaynanası Halisefe’nin deyimiyle ‘Gök görmedik Elvan' sosyal medyanında yakın markajında.
27 yaşında olan oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri. Set dışında çok farklı kişi olan Hivda Zizan Alp giyimi ve tarzıyla ilgi odağı oldu.