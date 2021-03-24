Sefirin Kızı'nın başrolü Engin Akyürek ısrarlara dayanamadı açtı binler akın aktı

Sosyal medya hesabı olmayan nadir ünlü isimlerden biri olan Engin Akyürek, ısrarlara daha fazla dayanamadı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'a giriş yaptı. Kısa sürede 259 bin takipçiye ulaşan oyuncunun ilk paylaşımı da kedisiyle oldu. Paylaşımı 231 bin beğeni alan Akyürek'ten yeni paylaşım geldi.