Sefirin Kızı'nı ilk bölümden yakan bekaret ve gerdek krizi!
Star TV ekranlarında ilk bölümü ile ekrana gelen dizi Seferin Kızı'nın bazı sahneleri izleyiciyi kızdırdı. Dizide bekaret ve gerdek kelimelerinin sık sık ve ön planda olması dizinin önüne geçti.
Fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan Star'ın yeni dizisi Sefirin Kızı ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Dizi birinci bölümü ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, diziye binlerce yorum yağdı.
Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrolünde olduğu Sefirin Kızı dizisinin konusu buram buram aşk kokuyor. Babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar'ın hikayesi destansı bir anlatımla ekrana geliyor.
Nare Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da getiriyor ve olaylar bir anda bambaşka bir yere gidiyor.
Çekimleri Bodrum ve İstanbul'da yapılan dizinin ilk bölümü sosyal medyanın konusu oldu. Diziye iyi ve kötü binlerce farklı yorum yapıldı. Dizi genel olarak seyirciden geçer not aldı. Özellikle Neslihan Atagül'ün performansı aklış topladı.