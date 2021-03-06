Sefirin Kızı'ndan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'nun Berrak Tüzünataç'la aşkı ifşa oldu
Aşk iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi!
Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasıyla çok konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile boşandıktan sonra adı birçok isimle anıldı. Fakat son zamanlardaki iddia bombaydı.
Son dönemin en gözde oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nun adı Berrak Tüzünataç ile anılıyordu. Aşkın ilk kanıtı ortaya çıktı.
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi. Uraz Kaygılaroğlu ''Uyanmam'' şarkısını paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi.
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandıran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı nihayet bulmuştu. Uraz Kaygılaroğlu’nun adı Berrak Tüzünataç ile anılmıştı.