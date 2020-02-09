Sefirin Kızı'nda aşk bombası Engin Akyürek'in yeni aşkı kim çıktı!

Dizinin diğer başrol oyuncularından biri de Menekşe karakterine hayat veren güzel oyuncu Tülin Yazkan. Dizide Sancar'ın eşini canlandırıyor. Sancar'ın gönlünün Nare'de olduğunu bile bile Sancar'a deli gibi aşık olan Menekşe dizinin sevilen karakterinden.