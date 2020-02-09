Sefirin Kızı'nda aşk bombası Engin Akyürek'in yeni aşkı kim çıktı!
Star TV'nin daha ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Sefirin Kızı'nda aşk bombası patladı. Dizinin başrol oyuncularından olan Engin Akyürek'in yeni aşkı ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı. Bakın dizinin Sancar'ının sevgilisi kimmiş?
Sefirin Kızı farklı senaryosu ve parmak ısırtan oyunculuk performansları ile daha ilk bölümden adını zirveye yazdırdı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen diziden aşk haberleri geldi. Sosyal medya aşk bombası ile patladı.
Engin Akyürek uzun süre setlere ara verdikten sonra Sefirin Kızı dizisi ile ekranlara döndü. Akyürek dizide Gariban bir yarıcının oğlu olan ve Bodrum'dan köylerine tatile gelen Sefirin Kızı Nare'ye aşık olan Sancar'a başarılı bir şekilde hayat veriyor.
verd
Dizinin diğer başrol oyuncularından biri de Menekşe karakterine hayat veren güzel oyuncu Tülin Yazkan. Dizide Sancar'ın eşini canlandırıyor. Sancar'ın gönlünün Nare'de olduğunu bile bile Sancar'a deli gibi aşık olan Menekşe dizinin sevilen karakterinden.
Sevilen diziden şimdi de aşk bombası geldi. Adı daha önce Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir’le anılan ünlü oyuncu, meslektaşı Tülin Yazkan’la ilişki yaşamaya başladı.