Sefirin Kızı Yasak Elma Maraşlı ve Survivor hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin oldu
22 Mart 2021'in reyting sonuçları Survivor, Sefirin Kızı, Maraşlı ve Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı.
11 Ocak'ta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Maraşlı reytinglerde zirve yarışına girmeye çalışıyor. Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu'nun yer aldığı Maraşlı reytinglerde yükselişe geçti.
survivor 2021'de önceki gece ada konseyinde gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olarak seçilmesinin ardından ekranlara gelen son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda Karayip denizi üzerine kurulmuş olan parkurda karşı karşıya geldi. Seyirciyi ekrana kilitleyen Survivor reytinglerde dibe çakıldı.
Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düştüğü Yasak Elma reytinglerde hüsrana uğradı.
Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi’yi de Sedat’tan uzak tutmaya çalıştığı Sefirin Kızı'nın son bölümü reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. Diziden ayrılan isimler sonrası sevilen dizi reyting yarışından koptu.
İşte pazartesi günü reytingleri...