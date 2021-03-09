Sefirin Kızı Survivor dibe çakıldı Maraşlı Yasak Elma Çukur'a fark atıp zirve bakın kimin oldu
8 Mart 2021'in reyting sonuçları Sefirin Kızı ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Maraşlı, Çukur ve Yasak Elma ise reytinglerde istediği başarıyı sağlayamadı.
Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaşın daha da belirginleştiği, bu durum karşısında Vartolu ve Yamaç’ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya geldiği Çukur reytinglerde yükselişe geçse de rakibi karşısında zirveye yerleşemedi.
11 Ocak'ta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Maraşlı reytinglerde zirve yarışına girmeye çalışıyor. Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu'nun yer aldığı Maraşlı reytinglerde geçtiğimiz haftaki yerini korudu.
Şahika, Hasan Ali’yle evli olmasının tüm avantajlarını kullanmaya başladığı Yasak Elma'nın dün akşamki bölümü reytinglerde hüsrana uğradı. Sevilen dizi haftalardır zirve yarışına dahil olamadı. Diziden ayrılan isimler ve konudaki değişikler sebebiyle seyirci diziden uzaklaşmaya başladı.
Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya’nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya’yı derinden sarstığı Sefirin Kızı'nı reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. Diziden ayrılan isimler sonrası sevilen dizi reyting yarışından koptu.