Sefirin Kızı Survivor çakıldı Çukur Yasak Elma Maraşlı büyük şok! Zirve bakın kimin

Survivor'un dün akşamki bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımları yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Acun Medya ve yarışmacılar arasında nefes kesen voleybol maçı da oynandı. Geçtiğimiz günlerde zirvede olan Survivor, reytinglerde dibe çakıldı.