Sefirin Kızı o sahnesiyle yuh çektirdi seyirci bir daha izlemem dedi

Star ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan ve her bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden olan Sefirin Kızı 29. son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Heyacanın giderek tırmandığı dizide bir sahne ise seyircinin tadını kaçırdı, bu kadar da olmaz dedirtti.