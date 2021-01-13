Sefirin Kızı başrolü Neslihan Atagül hastalığı ne 10 gün rapor aldı hızla kilo veriyor
STAR TV'de yayımlanan Sefirin Kızı'nda başrol oynayan Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromuna yakalandı. Atagül, on günlük rapor aldı.
Muğla'da çekimleri yapılan Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül, son zamanlarda hızla kilo vermeye başladı. Atagül'den kötü haber geldi. Hızla kilo kaybeden oyuncunun bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.
TV100'de yer alan habere göre, Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu ileri sürüldü. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
Neslihan Atagül: 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.
Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.