Seferihisar Belediyesi'ne operasyon belediye personeli ve müteahhitler dahil 45 gözaltı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394 sayılı soruşturması kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; müşteki müteahhitlerin beyanları, tanık anlatımları, daha önce tutuklanan şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadeler, MASAK tarafından gönderilen hesap hareketleri ile bilirkişi raporları birlikte değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında; Seferihisar Belediyesi bünyesinde inşaat ve imar işlemleri karşılığında bazı belediye görevlileri ile müteahhitler arasında elden ve banka kanalıyla rüşvet alınıp verildiği, imar ve ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırı düzenlemeler yapıldığı, belediye ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve bazı kişi ve şirketlere haksız menfaat sağlandığı yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

İMAR VE YAPI RUHSATLARINA İLİŞKİN TESPİTLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/10776 sayılı dosyasında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklu bulunan Nazım Torbaoğlu’nun Hasat BNO isimli şirketine ait Seferihisar Düzce Mahallesi 195 ada 18 ve 19 parsellerin ifraz ve yola terk işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan işlemler sonucunda oluşan mera vasıflı 195 ada 29 parsel üzerinde villa yapılabilmesi amacıyla usulsüz yapı ruhsatları düzenlendiği, yapı ruhsatlarının ikamet dışı kullanımdan ikamet kullanımına çevrildiği ve onaylı mimari projelerin 17 Haziran 2026 tarihindeki operasyon günü Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü personelince yok edildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Bilirkişi raporlarına göre eski İmar Müdür Vekili Erkan Demir’in, Baran Saruhan ve Cüneyt Okultaş ile birlikte bazı taşınmazlarda usulsüz kat artışı yaparak imar durum belgeleri ve yapı ruhsatları düzenlediği; şüpheli Kazım Parlak lehine Payamlı Mahallesi’nde iki villa yapılmasına imkân sağlayacak şekilde mevzuata aykırı imar durum belgesi ve yapı ruhsatı oluşturulduğu belirlenmiştir.

Tutuklu müteahhit Vedat Çiftçi’nin Hıdırlık Mahallesi 3523 ada 26 parselindeki taşınmazında usulsüz tevhit işlemiyle imar artışı sağlandığı, 2 kat olan yapılaşma hakkının 4 kata çıkarıldığı; ayrıca Çolakibrahim Bey Mahallesi’ndeki inşaatı için kat artışına dayalı imar durum belgesi ve yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI İMAR İŞLEMLERİ

Soruşturma kapsamında; Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in oğluna ait olduğu belirtilen uyuşturucu madde kullanma görüntülerinin yayılmasının engellenmesi karşılığında, Emrah Ayverdi grubu olarak adlandırılan organize suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya varıldığı yönünde deliller elde edilmiştir.

Bu kapsamda Tepecik Mahallesi 3043 ada 1 parselde muvakkat inşaat izni verildiği, Emrah Ayverdi’nin yanında bulunan Mithat Can Hızarcı adına kıyı kenar çizgisi içerisinde yaklaşık 80 metrekarelik kaçak iş yeri yapıldığı belirlenmiştir.

Söz konusu yapının müteahhitliğinin De Kopiyer İnşaat Limited Şirketi tarafından üstlenildiği, şirket yetkililerinin Kadir Altun ve Bülent Altun olduğu, Mithat Can Hızarcı’nın da bu şirkette çalıştığı tespit edilmiştir.

Mithat Can Hızarcı’nın ayrıca Emrah Ayverdi adına Seferihisar’daki otopark ihalelerine katıldığı, Emrah Ayverdi’nin talimatıyla müşteki müteahhit Ali Türk’ün korkutularak şikâyetinden vazgeçirildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

RÜŞVET İDDİALARINA İLİŞKİN TESPİTLER

Şüpheli müteahhit İsmail Emre Müezzinoğlu’nun, Camikebir Mahallesi 3425 ada 8 parselde Karayollarından görüş alınmaksızın yapı ruhsatı temin edebilmek amacıyla, tutuklu Yapı ve Kontrol Müdürü İsmail Fergun Keser aracılığıyla Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e 100 gram külçe altın verdiği yönünde deliller elde edilmiştir.

Akar Taahhüt yetkilisi Metin Polat’ın, Akarca Mahallesi’nde yaptığı 33 villaya yapı kullanım izin belgesi alabilmek amacıyla villa proje müellifi Mehmet Ersay’a poşet içerisinde para verdiği, söz konusu paranın Aykan Dalbudak tarafından Mehmet Ersay’dan alınarak Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e teslim edildiği tespit edilmiştir.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİNLERDE USULSÜZLÜK

Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer’in, yeğeni Rıfkı Bir ile Fulya Turizm bünyesinde şoför olarak çalışan Eray Ayvalı adına paravan nakliye ve turizm şirketleri kurdurduğu; bu şirketlerin Seferihisar Belediyesinin araç alım ihaleleri ile araç kiralama işlerinde kullanıldığı belirlenmiştir.

Hüseyin Kocaer’in bu yöntemle, Coşan İldun’un da aralarında bulunduğu kişiler ve şirketler üzerinden 8 ayrı ihale ve çok sayıda doğrudan temin yoluyla haksız kazanç sağladığı yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

Bu işlemlere ilişkin MASAK para transfer kayıtları ile ihale uzmanlarınca düzenlenen bilirkişi raporları soruşturma dosyasına alınmıştır.

Söz konusu ihale süreçlerinde görev yapan Satın Alma Müdürü Ergin Doğan, İlhan Odabaşı, Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Ahmet Özgür Adana, Gelirler Müdürü Zafer Karaman ile ihale komisyonunda görevli bazı personelin ihaleye fesat karıştırma fiillerine iştirak ettikleri yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

1 MİLYON 850 BİN TL’LİK FİZYOTERAPİ İHALESİ

Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Argın’ın kızı Beyza Argın’a, fizyoterapi hizmet alımı adı altında 2023 yılından itibaren çok sayıda doğrudan temin ödemesi yapıldığı, bu hususun Sayıştay denetim raporuna da yansıdığı belirlenmiştir.

Soruşturmada ayrıca, Beyza Argın’ın yanında çalışan fizyoterapist İrem İncesu’yu gerçekte çalışmaya devam ettiği hâlde işten ayrılmış gibi göstererek Mart 2026’da gerçekleştirilen 1 milyon 850 bin TL bedelli fizyoterapi hizmet alım ihalesine katılımını sağladığı yönünde tespitlere ulaşılmıştır.

İhalede geçerli iki teklifin Beyza Argın ile İrem İncesu tarafından verildiği, iki teklifin de aynı IP adresi üzerinden sisteme gönderildiği, ihalenin İrem İncesu üzerinde bırakılmasının ardından belediye tarafından İncesu’ya ödenen paranın Beyza Argın’ın hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün ise Abdurrahman Argın’ın hesabına gönderildiği belirlenmiştir.

İrem İncesu’nun gerçekte Beyza Argın’ın yanında çalışmaya devam ettiği hususunun da iş yeri çevresindeki kamera kayıtlarıyla tespit edildiği belirtilmiştir.

BELEDİYE ARSASININ USULSÜZ SATIŞI

Seferihisar Belediyesine ait, Sığacık Mahallesi’nde Teos Marina’ya yaklaşık 300 metre mesafede bulunan 443 metrekarelik arsanın, usulsüz gerçekleştirildiği değerlendirilen ihale sonucunda, ihale sürecinde görev alan ve başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un eşine satıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu satış işlemine ilişkin de ihale bilirkişi raporu soruşturma dosyasına alınmıştır.

48 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Toplanan deliller sonucunda 11 Eylül 2026 günü saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli 2 ilde toplam 48 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında işlem yapılan 48 şüpheli şunlardır:

1. Halil ÇADIR – Doğanbey Beldesi Eski Belediye Başkanı

2. Hüseyin KOCAER – Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi / Fulya Lojistik Temizlik Tekstil Gıda Şirketi Sahibi

3. Doğan SARIKAYA – Buca Belediyesi Meclis Üyesi / Duru Yapı Denetim Şirketi Sahibi

4. Ergin DOĞAN – Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü

5. Zafer KARAMAN – Seferihisar Belediyesi Gelirler Müdürü

6. Koray İPEKTEN – Seferihisar Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü

7. İlhan ODABAŞI – Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü

8. Abdurrahman ARGIN – Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü

9. Erkan DEMİR – Seferihisar Belediyesi Eski İmar Müdürü

10. Ahmet Özgür ADANA – Seferihisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü

11. Güldem ÇINAR – Seferihisar Belediyesi Mühendisi / Eski Plan Proje Müdürü

12. Sıracettin YARDIMCI – Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde inşaat mühendisi

13. Baran SARUHAN – Seferihisar Belediyesinde mimar

14. Mehmet GÜL – Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde makam şoförü

15. Serter ŞİMŞEKLER – Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde makam şoförü

16. Sertaç YALÇINKAYA – Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü numarataj görevlisi

17. Samed ÖZER – Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde harita teknikeri

18. İlkay YULUĞ – Seferihisar Belediyesi Özel Kalem memuru

19. Yunus ALTINTAŞ – Seferihisar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanı

20. Şahin YAVUZ – Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde teknisyen/tekniker

21. Ahmet Emre TOZDUMAN – Seferihisar Belediyesi bilgisayar işletmeni

22. Tuğrul SEKMEN – DSC İnşaat Mimarlık Mühendislik Danışma Şirketi teknik servis elemanı

23. Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ – Anadolu Karya Gıda Sağlık Turizm, Neva İnşaat ve Siyah İnci Organizasyon şirketlerinin sahibi

24. Tunakan ERCİYAS – Anadolu Karya Gıda Sağlık Turizm, Neva İnşaat ve Siyah İnci Organizasyon şirketlerinin sahibi

25. Emin HUYLU – Taner Huylu isimli şirkette müteahhit

26. Mithat Can HIZARCI – De Kopiyer İnşaat çalışanı / Emrah Ayverdi suç örgütü mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli

27. Bülent ALTUN – De Kopiyer İnşaat ve Vensa Dizayn Mobilya İnşaat şirketlerinin sahibi

28. Kadir ALTUN – De Kopiyer İnşaat sahibi

29. Emrah AYVERDİ – HC Limuzin Turizm Taşımacılık şirketinde çalışan / organize suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheli

30. Eşref KURUÇAY – Kuruçay Grup-Hitit BLG Cengizoğulları İnşaat şirket sahiplerinden / Kuruçaylar suç örgütü liderlerinden olduğu değerlendirilen şüpheli

31. Mevlüt TAŞ – Kardeşler Asansör İnşaat şirketi sahibi

32. Kazım PARLAK – GG Tasarım İnşaat ve Kazım Parlak Ege Gözde Yapı Tasarım şirketi sahibi

33. Zeynel AÇIKGÖZ – TES-İŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi

34. Metin ERSAY – Ersay Proje İnşaat şirket sahiplerinden / müteahhit

35. Mustafa DURAK – Sönmezoğlu İnşaat şirketi muhasebecisi

36. Zeki SEYYAR – Meze SA İnşaat şirketi sahibi

37. İsmail Türker ÇINAR – Konsept Tekstil Gıda İnşaat şirketi sahibi

38. Umut PEKÖZ – S.S. Seferihisar Pınarköy Turizm Geliştirme Kooperatifi temsilcisi

39. Samet KARATAŞ – Salih Değerli isimli şahıs şirketinde işçi

40. Yasemin KARABULUT – Beyka Danışmanlık Gayrimenkul şirketi sahibi

41. Batuhan BURNAZLAR – Hayat Kimya Anonim Şirketi yöneticisi

42. Beyza ARGIN – Beyza Argın isimli şahıs şirketi sahibi

43. İrem İNCESU – Beyza Argın isimli şahıs şirketinde fizyoterapist

44. Rıfkı BİR – Fulya Lojistik Temizlik Tekstil Gıda Şirketi şoförü

45. Eray AYVALI – Mimas Transport Turizm şirketi sahibi

46. Coşan İLDUN – Coşan İldun Turizm şirketi sahibi

47. İsmail Emre MÜEZZİNOĞLU – Şampiyon Dizel 43 Otomotiv İnşaat şirketi sahibi

48. Metin POLAT – Akar Taahhüt Yapı İnşaat şirketi yöneticisi

Şüpheliler hakkındaki adli işlemler devam etmekte olup, soruşturma Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.