Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile mahkemede karşı karşıya geldi

“Hiçbir kötü niyetim yoktu

Kendisinin öğretmen olduğunu söyleyen Kuduret Dinar, bir eğitimci ve psikolog olarak konuşmak istediğini söyleyerek “2017’de Sefa Doğanay’ı sosyal medyada gördüm tanışmak istedim. Mektup yazıp fotoğrafımı adresine gönderdim. Duygularımı samimi bir şekilde aktardım. Fotoğrafı posta ile gönderdim. Adresini sosyal medyadan biliyordum. Sonra beni engelledi. Ben bir sıkıntı mı oldu diye öğrenmek istedim. Hiçbir kötü niyetim yoktu. Sosyal medyadaki hesabımdan kendisine mesaj attım. Hakaret etmedim aksine güzel şeyler yazdım” şeklinde konuştu.



