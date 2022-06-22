Sedefnur Çağlar düşmeden önce polis sevgilisi tarafından öldürülmeye çalışılmış!

Savcıya göre Sedefnur 06.23’te aşağı düştü. 06.31’e kadar yanına kimse gelmedi. İlk gelenler de polis memurlarıydı. Yine savcıya göre Sedefnur düştükten sonra Ahmet Ata yanına gitmedi, ilkyardım için kimseyi de aramadı.