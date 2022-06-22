Sedefnur Çağlar düşmeden önce polis sevgilisi tarafından öldürülmeye çalışılmış!
Kocaeli'de şüpheli şekilde balkondan ‘düşen’ üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın polis erkek arkadaşı için 15 yıl hapis cezası istendi. Sedefnur'un düşmeden önce polis sevgilisi tarafından öldürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Savcılık 15 yıl hapis istemiyle dava açtı. 3 ay sonra kendine gelen Sedefnur Çağlar, “Hafızamı kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın, erkek arkadaşı polis memuru Ahmet Ata'nın evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralanmasına dair yürütülen soruşturma tamamlandı. Ata hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Sedefnur ise ifadesinde “Hafızamı kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.
Hürriyet'in haberine göre, ilk ifadesinde "Telefonumda kızlarla yazışmalarımı görmüş. Ağlayarak beni uyandırdı, tartıştık, sonra balkondan atladı" iddiasında bulunan Ahmet Ata için ise genç kadını iterek aşağı düşürdüğü şüphesiyle iddianame hazırlandı.
Savcıya göre Sedefnur 06.23’te aşağı düştü. 06.31’e kadar yanına kimse gelmedi. İlk gelenler de polis memurlarıydı. Yine savcıya göre Sedefnur düştükten sonra Ahmet Ata yanına gitmedi, ilkyardım için kimseyi de aramadı.
Evdeki kırık bir bardakta şüphelinin parmak izinin bulunması, ifadelerindeki çelişkiler, olay anında alkollü olması ve vücudunda uyuşturucu artıklarının tespit edilmesi de dikkate alındı. Şüpheli Ahmet Ata’nın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.