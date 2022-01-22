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Sedef Kabaş tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi!

Sedef Kabaş tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi!

Sözde Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan  tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Adliyeye sevk edilmişti
Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edilmişti.

Cumhurbaşkanına hakaret!
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK, Kabaş'ın hakaretleri için harekete geçti
Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan açıklamalar sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "inceleme" kararı aldıklarını duyurdu.

Şahin yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

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