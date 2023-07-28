Sedef hastalığı olanlar dikkat! Yaz sıcakları sizler için riskli olabilir
Ülkemizde yaygın bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı da diğer birçok hastalık gibi yaz sıcaklarında güneş ışınlarından kötü etkilenebiliyor. Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan sedef hastalarına yaz sıcaklarında nelerin iyi geleceğini açıkladı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sedef hastalarının özellikle 11.00-15.00 saatlerinde güneşten korunmaları uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Başkan, AA muhabirine, dünyada son 10 yılda sedef hastalığının tedavisinde çok büyük değişimler olduğunu söyledi.
Yeni tedavi yöntemleriyle sedef hastalarını yılda 3-5 iğneyle en iyi derecede tedavi etmenin mümkün olabildiğini belirten Başkan, bunun büyük bir konfor sağladığını dile getirdi.
Yaygın hastalığı olanların eskiden vücudunun çok geniş alanlarına krem sürmek veya alternatif tedavi yöntemlerine başvurduğunu, birtakım tıbbi tedavilere ve yan etkilerine katlanmak durumunda kaldığını anlatan Başkan, "Günümüzde çok daha etkili ve güvenli yöntemlerle günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar. Herhangi bir rahatsızlık yaşamadan tama yakın silinmekle ya da tam silinmekle iyileşebiliyorlar." dedi.