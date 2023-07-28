Sedef hastalığı olanlar dikkat! Yaz sıcakları sizler için riskli olabilir

Yaygın hastalığı olanların eskiden vücudunun çok geniş alanlarına krem sürmek veya alternatif tedavi yöntemlerine başvurduğunu, birtakım tıbbi tedavilere ve yan etkilerine katlanmak durumunda kaldığını anlatan Başkan, "Günümüzde çok daha etkili ve güvenli yöntemlerle günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar. Herhangi bir rahatsızlık yaşamadan tama yakın silinmekle ya da tam silinmekle iyileşebiliyorlar." dedi.