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SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası açıklaması

SEDDK'dan zorunlu trafik sigortası açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri genel müdürleriyle bir araya gelerek, acil eylem planı kapsamında atılacak adımları ele aldı.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası için yeni yol haritası çiziyor.

SEDDK’dan yapılan açıklamaya göre, trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu bir poliçe türü olan trafik sigortasında son dönemde yaşanan sorunların çözümü SEDDK yeni yönetimi, sigorta şirketleri genel müdürleriyle bir araya geldi.

26 sigorta şirketinden yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda, zorunlu trafik sigortası arzı konusu kapsamlı şekilde ele alınırken, sektörde yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu şunları kaydetti:

"SEDDK olarak en öncelikli hedefimiz doğrultusunda, son günlerde trafik branşında yaşanan gelişmeleri yakın izlemeye aldık. Sigorta sektörü bilançosunun yaklaşık yüzde 25’ini ilgilendiren trafik sigortasındaki her hareket, konsolide bilanço karlılığına etki ediyor.

Yaptırılması zorunlu olan ve 25 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren bu kadar önemli bir sigorta ürününde düzenleyici ve denetleyici kurum olarak, sektör oyuncuları ve tüm paydaşlarla iletişim halindeyiz."

"Sorunlara yapısal çözümler getireceğiz"
SEDDK’nın yeni döneminde tüm branşlarda olmak üzere özellikle trafik sigortası branşında daha etkin ve proaktif bir şekilde doğru ve sürekli iletişimi sürdüreceklerini belirten Eroğlu, şunları söyledi:

"Sahadaki tüm paydaşlarla beraber yürüteceğimiz ortak akılla, yaşanan tüm sorunlara, anlık, kısa ve orta vadeli tedbirlerle yapısal çözüm getireceğiz. Hedefimiz, trafik sigortası branşının daha öngörülebilir ve daha stabil bir fiyatlama ile başta sigortalılarımız olmak üzere şirketlerimiz ve dağıtım kanallarımız için sürdürülebilir olmasıdır. Bu amaçla SEDDK olarak piyasa yapıcı oyuncuları daha yakından takip edip, piyasa bozucu işlem ve oyunculara yönelik gerekli tedbirleri hızlıca alacağız."

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