Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu'na 3 kurşun sıktılar! Son durumu ne?

Sedat Peker, Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi isimlerin avukatlığını yapan Ayhan Sağıroğlu silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı takılı olarak SAğıroğlu'nun yanına giden saldırgan bacağına 3 kurşun sıktı. Sağıroğlu tedavi altına alındı.

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Sedat Peker, Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi isimlerin avukatlığını yapan Ayhan Sağıroğlu silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı geçtiğimiz gün saat 22 sularında İstanbul Fındızkzade'de meydana geldi. Evine yürüyerek gideb Ayhan Sağıroğlu motorsiklet kaskı takan bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

Ayağına 3 mermi sıktı

Saldırı sonucunda ayağına 3 kurşun isabet eden ünlü avukat hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Sağıroğlu'na saldıran kişi yada kişilerin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

3 saat pusuda beklemiş

Emniyetin yürüttüğü çalışma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kamera kayıtlarında şüphelinin 3 saat önce olay yerine gelerek Sağıroğlu'nu beklediği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.