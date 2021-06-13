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Sedat Peker'e yakın isim konuştu: Öldürülmesinden endişeliyiz

Sedat Peker'e yakın isim konuştu: Öldürülmesinden endişeliyiz

Organize suç lideri Sedat Peker'e yakın isimlerden Emre Olur, Türkiye saatiyle 22.16 itibariyle hala konutuna dönmediğini ve öldürülmesinden endişe ettiklerini söyledi.

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Organize suç lideri örgütü Sedat Peker'e yakın isimlerden Emre Olur, Alişer Delek'e konuştu. Twitter adresinden Olur ile telefonla görüştüğünü söyleyen Delek, Türkiye saatiyle saat 12.00'da polisler tarafından konutundan alınan Peker'in hala dönmediğini söyledi.

Alişer Delek, twitter adresinden yaptığı açıklamada Emre Olur'un Sedat Peker'in hayatından endişe ettiklerini söylediğini aktardı. İşte Delek'in açıklamaları;

"Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. 

Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu "daveti" kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi.

TSİ 22:16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor.

Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Böyle bir durumda yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum.

"Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir" yanıtını aldım. Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların "Peker'in açıklamaları siyasi" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti."

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