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Sedat Peker'den sonra Şeyma Subaşı çıktı! Görenler şaşkına döndü

Sedat Peker'den sonra Şeyma Subaşı çıktı! Görenler şaşkına döndü

Sedat Peker ve Şeyma Subaşı meme coin'ler sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi.

Sedat Peker'den sonra Şeyma Subaşı çıktı! Görenler şaşkına döndü

İnternet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isim olan ‘meme’, kripto para yatırımcıların sık sık karşısına çıkıyor. Şaka amacıyla piyasaya çıkarılan coinler kısa sürede büyük ses getiriyor.

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Sedat Peker'den sonra Şeyma Subaşı çıktı! Görenler şaşkına döndü

2013 yılında ünlü 9GAG geyiği olan ‘doge’ fotoğrafı baz alınarak çıkarılan DogeCoin yıllar içinde büyük bir değere kavuşmuştu.

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Sedat Peker'den sonra Şeyma Subaşı çıktı! Görenler şaşkına döndü

Dünyada popüler olan bu akıma Türkiye'den de çeşitli coinler katıldı. 

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Sedat Peker'den sonra Şeyma Subaşı çıktı! Görenler şaşkına döndü

Geçtiğimiz günlerde kaynağı henüz bilinmeyen bir kullanıcı ya da kullanıcılar tarafından "Sedat Peker Token" ve "Reis Sedat Peker Coin" adında iki kripto para birimi "meme token" kategorisinden işlem görmeye başlamıştı.

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