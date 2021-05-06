Sedat Peker'den ikinci video! Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a şok suçlamalar

SEDAT Peker'den bir yıllık suskunluğun ardından bir haftada ikinci video geldi. İlk videoda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı suçlayan Peker, ikinci videoda yine Mehmet Ağar'a yöneldi. Peker, "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" iddiasında bulundu.

Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoda "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyerek yeni videolar çekeceğini belirtmişti. "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" diye konuştu.

Evime özellikle kadın polis getirmediler

Sedat Peker, "Bu operasyonun şifreleri var. Özellikle bayan polis getirmediler, beni küçültmek istediler. Beni tanıyamamış olmanız benim değil, bu organizasyonu yönlendiren Mehmet Ağar ve Pelikancıların ayıbıdır. Ben aklımı tatile yolladım, aslanın inine giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın. Her şeyi anlatacağım, madem öyle hepimiz bilelim. Her şeyi anlatacağım, içime dert oldu" diyerek şunları söyledi:

"Emir Sarıgül'ün şoförü Tolga Ağar'ın yerine cezaevine girdi"

- Nusret diye bir kardeşimiz var etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar Beykoz Konakları'nda. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in evi var. Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var.

- Sarıgül'ün evinde birlikte kokain içiyorlar. Tolga Ağar Nusret'e telefon ediyor, "Akıllı ol" diyor. Nusret de küfür etmeye başlıyor. Ardından Tolga Ağar öfkelenerek ateş ediyor. Sesi duyan Mustafa Sarıgül ve Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Sarıgül "Gereğini yapın" diyor.

- O gün orada ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Hürol var. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. İl Emniyet Müdürü işlem yapacağız diyor. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar engelliyor. Sonucunda Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve arkadaş cezaevine gidiyor.

"Tolga Ağar'ı tecavüzden şikayet eden kadın ölü bulundu"

- Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

"Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor"

- Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Önemli olan onu yakalamak. Dünya'da en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. İmanlı nesil yetiştirecektik, uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirdik. Devlet derin devletçilik oynayanların oyununa gelmez. Bu uyuşturucunun geldiği yer belli. Sahibi Mehmet Ağar...

"Mübariz Mansimov'u FETÖ'yle sen tanıştırdın..."

- Mübariz. Sen de tek cezaevinde yatmadın mı? Korumaların seninle beraber yatmadı mı? Havuzun, jakuzin yok muydu? Mübariz Mansimov yaptırmadı mı jakuzini? Türkiye'deki önemli insanlarını Mübariz helikopterle taşımadı mı yanına?

- Adamı FETÖ'yle sen tanıştırdın, adamı FETÖ'cü diye içeri attırdın. ANAP iktidar, Mehmet Ağar en önde. DYP iktidar, Mehmet Ağar en önde, Refah, AK Parti iktidar, Mehmet Ağar en önde. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gibisin, bu kadar kadro alıyorsun tek başına bir milletvekilisin.

"Kıbrıs'ta öldürülen Korkut Adalı'yı konuşacağız..."

- Sonraki videolarda Sayın derin devletimizin başı Sayın Mehmet Ağar ile 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız, ama Korkut Eken'i de alıp üçümüz konuşacağız.