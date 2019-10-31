Sedat Peker uyardı Azerbaycan gezici vandallara teslim olmayacak

Sedat Peker, Azerbaycan'da devam eden protestolarla ilgili açıklama yaptı. Muhalefeti emperyalizmin oyununa gelmekle eleştiren Peker, "Türk milliyetçileri hem Azerbaycan Devleti’ni hem de tesbihin imamesi durumundaki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ölümüne koruyacaklardır." dedi.

Azerbaycan'da sular durulmuyor. Protesto gösterileri sokakları yangın yerine çevidi. Ülkedeki son eylemler 16 yıldan bu yana iktidarda bulunan İlham Aliyev hükümetini hedef alıyor.

Azerbaycan'da yaşananlarla ilgili Sedat Peker, Instagram hesabından açıklama yaptı. Protestoları "Azerbaycan'ın gezi olayları" olarak niteleyen Peker, halkı oyuna gelmemeleri yönünde uyardı. İşte dikkat çeken o açıklama:

Azerbaycan'ı kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar

"Emperyalizmin zalimliğine karşı direnen şanlı ülkemize destek veren KARDEŞ AZERBAYCAN’ın sokaklarının karıştırılmaya çalışılmasını sizlerde gözlemliyorsunuzdur.

Lafı dolaştırmadan söylemek gerekirki bu olaylarda AZERBAYCAN DEVLETİ’nin gezi olaylarıdır. (iyi niyetle hakkını aramak için yola çıkanlar bahane edilip tüm AZERBAYCAN’ı kaosa sürüklemeye çalışmaktalar.)

AZERBAYCAN’da bir kaç ay evvel gazilerimize karşı yapılan davranış biçimi bencede hatalıydı ancak o hatanın masumiyetiyle yola çıkıp ülkeyi kaosa süreklemeye çalışmak kimse kusura bakmasın ama bence hainlikle eş durumdadır.

Emperyalistlerin oyuncağı olacağınızı nasıl göremiyor musunuz?

Hak aramak için yola çıktığını söyleyen saf kardeşlerimiz bu yalana inanmaya devam ederseniz yarın hak arayacağınız bir ülkenizin bile kalmayacağını emperyalistlerin oyuncağı olacağınızı nasıl göremiyor musunuz?

AZERBAYCAN’daki tüm kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bütün herkes AZERBAYCAN’da tertiplenen bu oyunun parçası olmayı kabul etse de tarihte DIFAI teşkilatını kurup vatan savunmasını yapan GENCELİ MİLLİYETCİLERLE beraber tüm dünyadaki TÜRK MİLLİYETCİLERİ hem AZERBAYCAN DEVLETİ’ni hem de tesbihin imamesi durumundaki CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV’i ölümüne koruyacaklardır.

AZERBAYCANLI MİLLİYETCİ can Kardeşlerim şunu asla Unutmayın tespihin imamesi kaybolursa tespih dağılır."