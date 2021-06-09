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Sedat Peker Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı meme coin çıktı! Amacı şaşırttı

Sedat Peker Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı meme coin çıktı! Amacı şaşırttı

Sedat Peker, Şeyma Subaşı, Hazreti Yasuo meme coinlerinden sonra Acun Ilıcalı tokeni herkesi şaşırttı. Coin amacı ve sitedeki yorumlar görenleri şaşkına çevirdi.

Sedat Peker Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı meme coin çıktı! Amacı şaşırttı

Kripto paraların adeta bir çılgınlık halini almaya başladığı son günlerde internet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isim olan ‘meme’, kripto para yatırımcıların sık sık karşısına çıkıyor. 

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Sedat Peker Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı meme coin çıktı! Amacı şaşırttı

2013 yılında ünlü 9GAG geyiği olan ‘doge’ fotoğrafı baz alınarak çıkarılan DogeCoin, Elon Musk'ın söylemleri ile yıllar içinde gücüne güç kattı.

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Sedat Peker Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı meme coin çıktı! Amacı şaşırttı

İlginç isimlerin kripto paralarının çıkarılmasına Türkiye'den herkesi şaşırtan coinler geldi.

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Sedat Peker Şeyma Subaşı'dan sonra Acun Ilıcalı meme coin çıktı! Amacı şaşırttı

Yayıncı kimliği ve YouTube için ürettiği içeriklerle tanınan Hazreti Yasuo'nu geçtiğimiz günlerde kendi kripto parasını çıkarmıştı.

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