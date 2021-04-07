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Sedat Peker Makedonya'da sahte kimlik çıkartıp kaçtı! İşte Peker'in yeni adı

Avrupa ülkesi Kuzey Makedonya'da organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu bazı kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenleyen 10 polis tutuklandı.

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Kuzey Makedonya'da sahte evrak düzenlemekle suçlanan polis şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 polis memuru tutuklandı.

Makedonya İçişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgeleri veren bir grubun parçası oldukları şüphesiyle bu polislerin tutuklandığını kaydetti.

Peker adına sahte kimlik düzenlenmiş
Tutuklanan polislerin Sedat Peker'e de sahte kimlik belgesi düzenlediği ortaya çıktı. Basına yansıyan belgede, Peker adına düzenlenen sahte kimlikte Djadin Ademovski ismi yer alıyor.

Peker'in kaçtığı iddiası var 
Peker'in operasyonu önceden haber aldığı ve kaçtığı iddia ediliyor.

Sınır dışı edilmişti
Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmişti. Kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Karadağ'a giden Peker'in ülkede 2021 yılında oturumu yenilenmediği için Kosova, Makedonya ve Karadağ arasında mekik dokuduğu öne sürülüyor.

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