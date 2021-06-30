Sedat Peker bile benden bahsetti, sizi vurduracağım! Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar polislere böyle tehdit etmiş

Polis tutanağına göre daha sonra da mutfağa giden Çalıkoğlu eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Çalıkoğlu'nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı.