Sedat Peker 'Barış Akamedisyenleri'nden özür dilerim ama bir şartla...

Barış Akademisyenleri için Rize'de düzenlediği mitingde 'Oluk oluk kanlarını akıtıp duş alacağız' sözleri gerekçesiyle yıllardır eleştirilerin hedefinde olan Sedat Peker'den flaş açıklamalar geldi. Peker, Barış Akademisyenleri'den özür dilemek için bir şart ileri sürdü...

Sedat Peker, peş peşe yayınladığı üçücü videoda yine Mehmet Ağar ve 'pelikancılar'a meydan okurken, daha önce tehdit ettiği Barış Akademisyenlerine zeytin dalı uzattı. Barış Akademisyenlerinin eşleri ve çocuklarından özür dileyen Sedat Peker'in, Barış Akademisyenlerinin kendilerinden özür dilemek için ise bir şartı var... İşte o sözleri...



- Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar, o zaman ben normal özür de dilemeyeceğim 'ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin' diyeceğim.



- Ben barış akademisyenleri için ne dediysem kesmeden vereceksiniz. Bildiriyi okudum, baktım 'ya bu bildiri resmen terör örgütünün olduğu bu ülkede, her yerde bombalar patlıyor, öyle bir zamanda yayınladılar ki benim okuduğumdan anladığım terör örgütlerin nefes kazandırmak için.



- Barış akademisyenliği diye anlamadım. Terör örgütlerine direkt destek anladım. Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar. İki satır yazı yazsınlar. 'Biz kardeşim terör örgütüne destek için bunu yazmadık...'



- O zaman ben normal özür de dilemeyeceğim 'ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin' diyeceğim.



- Dedim ki 'eğer ki bir gün bizim devletimizi bu terör örgütleri yıkmayı başarırlarsa, polis işlemez olur, askeriye işlemez olursa bakkal Ahmet, kasap Recep bunlar topraklarını korumak refleksiyle mücadeleye başlar' dedim.



- Ve 'siz onlara destek olduğunuz için sizi bulurlar' dedim. Sonuna da pimi çekilmiş bomba gibi olan o sözü ekledim. Kanlarınızla da 'duş alacaklar veya alacağız' dedim.



- Yine söylüyorum. Hangi terör örgütüne kim destek verirse versin aynı itikat üzerindeyim ancak bu yazımdan dolayı çocukları eşleri korkmuş olabilir. Onlardan da özür diliyorum.