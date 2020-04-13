Sedanter yaşam nedir birçok zararı var cinsel yaşamı etkiliyor!
Uzun saatler boyunca hareket etmeden yaşayan insanlar bilinçli veya bilinçsiz olarak sedanter bir hayat yaşıyor. Peki sedanter yaşam nedir ve zararları neler? İşte ayrıntılar...
Sedanter yaşam; genel olarak “hareketsiz ve düzensiz yaşam tarzı” olarak tanımlanabilir. Örneğin, televizyon veya bilgisayar başında amaçsızca geçirilen vakit karakteristik bir sedanter yaşam tarzıdır.
İnsan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bu yaşam tarzı tansiyon, şeker gibi birçok hastalığa da yol açıyor. Günümüzde internet ve oyun bağımlılığı gibi alışkanlıklar sedanter yaşamı temsil etmektedir.
Birçok insan bilinçli veya bilinçsiz olarak sedanter bir hayat yaşıyor. Sabah uyandığı gibi gününü geçiren ve uyandığı ruh hali ile uyuyan insanlar azımsanmayacak kadar fazla.
Bu hayat tarzının en çok etkilediği kesim ise çocuklar ve gençler. Okullarda teneffüs saatinde bahçede oyun oynamak yerine cep telefonu veya tabletle ilgilenen çocukların sayısı hiç de az değil.