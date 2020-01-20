Seda Sayan'ın uygulama filtresinden Safiye Soyman'da nasibini aldı!
Akıllı telefonunda sık sık kullandığı filtre programlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan bu kez de en yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı bambaşka biri haline getirdi.
Geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya bebek filtresi uygulayan Seda Sayan, bu kez en yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Sayan takipçilerinin diline düştü.
Geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya uyguladığı 'bebek filtresi' ile uzun süre konuşulan Seda Sayan, bu sefer benzer bir çalışmayı yakın arkadaşı Safiye Soyman için yaptı.
Seda Sayan gençleştirme efektlerinin dozunu kaçırınca Safiye Soyman'ı görenler tanıyamadı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta, Safiye Soyman dünyaca ünlü isimler Nicki Minaj ve Khloé Kardashian'a benzetildi.
Takipçilerden paylaşılan fotoğraflara ilginç yorumlar geldi. İşte paylaşılan bazı yorumlar:
"Seda Sayan shop yaparken Safiye Soyman'ı es geçmemiş kadın 15 yaş daha küçük gösteriyo... İşte true friendship."
"Sisterlıkta Seda Sayan gibi ol"