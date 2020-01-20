Seda Sayan'ın uyguladığı uygulama filtresinden Safiye Soyman'da nasibini aldı!

Geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya bebek filtresi uygulayan Seda Sayan, bu kez en yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı bambaşka biri yaptı. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Sayan takipçilerinin diline düştü.