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Seda Sayan'ın estetikleri başını yaktı görenler 'Ne yaptın sen' diye sordu işte son hali

Seda Sayan'ın estetikleri başını yaktı görenler 'Ne yaptın sen' diye sordu işte son hali

Seda Sayan, geçtiğimiz yıl canlı yayında estetik yaptırmıştı, Fransız askısı yaptıran Sayan, yine rahat duramadı. Son estetik başını yaktı, görenler, 'Ne yaptın sen?' diye sormaktan kendisini alamadı.

Seda Sayan'ın estetikleri başını yaktı görenler 'Ne yaptın sen' diye sordu işte son hali

Şimdiye kadar birçok estetik yaptıran hatta bu estetiklerini son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla milyonlara göstermekten çekinmeyen Seda Sayan, yaşlanmamayı kafasına koydu. 

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Seda Sayan'ın estetikleri başını yaktı görenler 'Ne yaptın sen' diye sordu işte son hali

Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle yine gündem oldu. Sayan'ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı. 

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Seda Sayan'ın estetikleri başını yaktı görenler 'Ne yaptın sen' diye sordu işte son hali

Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Sayan, Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı.

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Seda Sayan'ın estetikleri başını yaktı görenler 'Ne yaptın sen' diye sordu işte son hali

Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düştü. Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

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