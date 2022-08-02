Seda Sayan'ın estetik doktoruna giden Serap Paköz'ün son hali takipçilerini ikiye böldü
Düzgün diksiyonu ve sunucu kimliği ile ön plana çıkan, ekranların gündüz kuşağı programı olan "Gerçeğin Peşinde"yi sunan Serap Paköz, Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti. Sayan'ın tavsiyesiyle estetik operasyon geçiren Paköz'ün son hali takipçilerini ikiye böldü...
Son olarak "Gerçeğin peşinde" programıyla ekranlara gelen, sunucu kimliği ve diksiyonu ile ön plana çıkan Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna gitmiş, estetik operasyon geçirmişti. "Fransız askısı" yöntemiyle yüzünü gerdiren ve Sayan'ın tavsiyesiyle operasyon geçiren Paköz'ün son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Serap Paköz'ün son hali...
Geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.
Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada son görüntüsünü paylaşan Paköz'e ' Gittikçe çocuklaşıyor' yorumları yapıldı.
Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz de Seda Sayan'ın tavsiyesiyle bir dizi estetik operasyon geçirmişti.