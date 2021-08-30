BIST 1.458
DOLAR 8,35
EURO 9,87
ALTIN 487,91

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti... Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız geçen şubatta trafik kazası geçirmişti. Sosyal medyada ise vefat haberinden bu yana en merak edilen konulardan biri 'Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir ne iş yapıyordu' sorusu oldu. Vefat haberi magazin dünyasında hızla yayılırken, Seda Sayan'ın eniştesini hastanede ziyaret ettiği son görüntüleri sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın şubat ayında trafik kazası geçiren eniştesi Coşkun Yıldız'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

116
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!

Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz eniştesinin yanına giderken, Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu.

216
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!

Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken, Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.

SEDA SAYAN'IN ENİŞTESİ COŞKUN YILDIZ İLE SON GÖRÜNTÜLERİ

316
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat 2021 akşamı motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. 

416