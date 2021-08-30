Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti... Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız geçen şubatta trafik kazası geçirmişti. Sosyal medyada ise vefat haberinden bu yana en merak edilen konulardan biri 'Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir ne iş yapıyordu' sorusu oldu. Vefat haberi magazin dünyasında hızla yayılırken, Seda Sayan'ın eniştesini hastanede ziyaret ettiği son görüntüleri sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın şubat ayında trafik kazası geçiren eniştesi Coşkun Yıldız'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz eniştesinin yanına giderken, Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu.
Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken, Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat 2021 akşamı motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.