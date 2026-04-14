Seda Sayan’dan tuhaf ilişki tavsiyesi! “Ne depresyonu, next diyeceksin”
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, bu kez sahnesiyle değil, ilişki ve ayrılık üzerine yaptığı çıkışla gündemde. Dobra tavrıyla bilinen ünlü sanatçı, aşk acısı yaşayan kadınlara verdiği tavsiyelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle “Ne depresyonu, next diyeceksin” sözleri, kısa sürede en çok konuşulan cümlelerden biri oldu.
Yıllardır hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla dikkat çeken Seda Sayan, katıldığı bir YouTube programında ilişkilerle ilgili oldukça net konuştu. Ünlü sanatçı, özellikle aldatılma ve ayrılık sonrası kadınların düştüğü ruh haline dair kendi bakış açısını açık sözlülükle paylaştı. Seda Sayan’a göre bir ilişkiye başlarken fazla savunmasız davranmamak gerekiyor. Ünlü sanatçı, her ilişkinin sonsuza kadar süreceği düşüncesiyle hareket etmenin, ayrılık anında kişiyi çok daha fazla yıprattığını söyledi.
Bu nedenle kadınların ilişki içinde kendilerini tamamen kaybetmemesi gerektiğini savunan Sayan, ayrılık sonrası yaşanan çöküş haline de sert çıktı. Ünlü isim, insanların artık çok kolay şekilde “depresyona girdim” dediğini, buna teslim olmamak gerektiğini ifade etti. Seda Sayan, ayrılık yaşayan kadınların kendilerini yıkmak yerine karşı tarafa odaklanması gerektiğini söyledi. Ona göre asıl üzülmesi gereken kişi, değerli olanı kaybeden taraf olmalı.
Ünlü sanatçı, kadınların ayrılık sonrası “Ben bittim” duygusuna kapılmaması gerektiğini, tam tersine güçlü durarak yoluna devam etmesi gerektiğini savundu.
Bu yaklaşımını da oldukça net bir cümleyle özetledi: “Next diyeceksin.”
Seda Sayan’ın açıklamalarında en çok öne çıkan bölüm, depresyonla ilgili sözleri oldu.