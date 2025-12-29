Seda Sayan'dan samimi sözler! "Hayatımı gelinim oynasın"
Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’i sahnede dinlemek için önceki akşam Hilton Kozyatağı’ndaki Sahne 17’de objektiflere yansıdı. Çift, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve keyifli anlar yaşandı.
Gazetecilerin yönelttiği “Hayatınız film olsa sizi kim canlandırsın isterdiniz?” sorusu üzerine Seda Sayan, önce “Serenay Sarıkaya” yanıtını vererek herkesi güldürdü. Ardından esprili bir düzeltme yapan Sayan, “Yanlış anlaşılmasın, Serenay’ı çok severim ama benim hayatım beyaz perdeye taşınırsa gelin adayım İlayda Alişan oynamalı” sözleriyle dikkat çekti.
Seda Sayan’ın Marilyn Monroe’ye benzetilmesiyle ilgili soruya ise eşi Çağlar Ökten’den iddialı bir yorum geldi. Ökten, “Benim eşim ondan daha güzel. Üstelik onun boyu kısa” diyerek salonda kahkahalara neden oldu. Sayan da bu sözlere, “Boy farkı var aramızda, ben fark atarım. Bence ben daha iyiyim” şeklinde karşılık verdi.
Yılbaşı planlarına da değinen Seda Sayan, yeni yılı eşi Çağlar Ökten ile birlikte Ataşehir’de sahnede karşılayacaklarını açıkladı.
Öte yandan son dönemde imaj değişikliğiyle gündeme gelen İlayda Alişan’ın, sevgilisi Oğulcan Engin’in annesi Seda Sayan’a benzetilmesi de magazin dünyasında konuşulmuştu. Genç oyuncu bu benzetmeyle ilgili, “Bunu bilmiyordum ama Seda Hanım’a benzetilmek benim için gurur verici. Zaten Oğulcan’la da sık sık benzetiliyoruz” sözleriyle esprili bir yanıt vermişti.