Seda Sayan'dan samimi sözler! "Hayatımı gelinim oynasın"

Seda Sayan’ın Marilyn Monroe’ye benzetilmesiyle ilgili soruya ise eşi Çağlar Ökten’den iddialı bir yorum geldi. Ökten, “Benim eşim ondan daha güzel. Üstelik onun boyu kısa” diyerek salonda kahkahalara neden oldu. Sayan da bu sözlere, “Boy farkı var aramızda, ben fark atarım. Bence ben daha iyiyim” şeklinde karşılık verdi.