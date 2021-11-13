Seda Sayan'dan 'Oğulcan Engin-Miray Daner' aşkına ilk yorum
Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açması sorusunu yönelten muhabirlere, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Oğulcan'a sorun" diye yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan (58), önceki akşam Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in Cihangir'de sahibi olduğu mekanda objektiflere yansıdı. Oğlunu ziyarete geldiğini ifade eden Sayan, muhabirlerle sohbet etti.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cihangir'de görüntülenen Seda Sayan'a, oğlu Oğulcan Engin'in oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açması soruldu.
"Benim konuşma yasağım var"
Konuyla ilgili esprili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Oğulcan'a sorun" dedi