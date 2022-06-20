Seda Sayan'dan kriz iddialarına bomba açıklama geldi "Kurban olurum onun soyadına.."
Ekranların beğeniyle izlenen gündüz kuşağı programlarından "Sabahların Sultanı Seda Sayan" da yaptığı sunuculuğunun yanı sıra çıkardığı şarkılarla tanınan Seda Sayan 7. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde eşinin Öktem soyadını kullanmamak için dava açtığı haberlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı olaya noktayı koydu. Sayan konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
Kendi adını taşıyan gündüz kuşağı programı "Sabahların Sultanı Seda Sayan" da yaptığı sunuculuğunun yanı sıra çıkardığı şarkılarla tanınan Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. 7. evliliğini gerçekleştiren Sayan geçtiğimiz günlerde eşinin Öktem soyadını kullanmamak için dava açtığı haberlerle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı olaya son noktayı koydu. Sayan konuyla ilgili ilk açıklamasını yaparak "Kurban olurum onun soyadına" dedi.
Sürpriz bir şekilde evlenmişlerdi
59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
Seda Sayan'dan ilginç hamle gelmişti
Balayında Paris'in yolunu tutan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, daha sonra soluğu Amsterdam'da almıştı. Her anlarını sosyal medyada paylaşan çiftten Seda Sayan, son olarak ilginç bir hamlede bulunmuştu.
Ne olmuştu?
Şarkıcı Çağlar Ökten ile nisan ayında yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için başvurmuştu.