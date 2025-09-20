Seda Sayan'dan itiraf gibi paylaşım! Meğer sırrı buymuş...

Sayan, yeme alışkanlıklarını anlatmaya devam ederek, "Biz pilav yiyeceğimiz zaman yanına bir şey yemiyoruz. Diyelim ki patlıcan yemeği yaptın, yanına pilav yeme be kardeşim" ifadelerini kullandı. Arıkan ise büyük şaşkınlıkla, "Pilavsız patlıcan mı olur bacım?" ifadelerini kullandı.

Programdaki samimi sohbet kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı " Seda Sayan'ın yemek listesi rejim değil açlık!" yorumunu yaptı. Kimileri ise Arıkan'ın sözlerini destekleyerek, "Gerçekten bunlar yemek değil" diyerek eğlenceli diyaloga katıldı.

"GENÇLİK İKSİRİNİ PAYLAŞMIŞ"

Kimi kullanıcılar, "Seda Sayan resmen gençlik iksirini paylaşmış, demek ki yıllara meydan okumasının sırrı buymuş" diyerek övgüde bulunurken, bazıları ise "Bu kadar az yemek sağlıklı değil, bu liste açlıktan farksız" yorumları yaptı. Özellikle Sayan'ın "tatlı-tuzluyu asla karıştırmam" sözleri takipçileri arasında tartışma yaratırken, birçok hayranı bu disiplini "formda kalmanın en net kanıtı" olarak değerlendirdi. Bir yandan esprili paylaşımlar da dikkat çekti. Kullanıcılar Arıkan'ın "Bunlar yemek değil" çıkışına atıfta bulunarak, "Hepimiz Enis Arıkan'ız, biz de kahvaltıyı kurabiyeyle geçiştiremeyiz" şeklinde yorumlar yaptı.